В Курганской области перевернулся грузовик SCANIA после столкновения с MAN

14:42 | 19.10.2018

Два большегруза столкнулись на 401-м км дороги Макушино — Частоозерье — Бердюжье в Курганской области вечером 18 октября. Один из водителей получил травмы.



По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель грузовика SCANIA превысил скорость и не справился с управлением. Многотонная фура вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN.



После удара грузовик SCANIA перевернулся. Водитель большегруза, 31-летний мужчина, получил травмы. Водитель автомобиля MAN не пострадал.



Фото гибдд.рф/r/45