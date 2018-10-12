В Кургане перед судом предстанет 21-летний хакер, который взламывал сайты ради майнинга биткоинов

11:54 | 16.10.2018

Следственное подразделение зауральского УФСБ России завершило расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Кургана, обвиняемого в хакерстве. Он взламывал сайты ради майнинга биткоинов. В ближайшее время несостоявшемуся владельцу криптовалюты вынесет приговор городской суд.



Как сообщает пресс-служба ведомства, курганец заинтересовался процессом майнинга, деятельностью по поддержанию работы криптовалюты на чужих компьютерных ресурсах и получению за это денежного вознаграждения, в декабре 2017 года. Изучив возможности заработка с помощью генерации биткоинов на хакерских форумах, он начал взламывать сайты при помощи вредоносных программ, которые выявляли доступные серверы и подбирали к ним пароли.



«Используя служебное оборудование атакованных серверов, через программное обеспечение хакер запускал процесс «майнинга» и получал денежное вознаграждение на указанный им электронный кошелек, — уточнили в управлении. — От незаконных действий курганца пострадали десятки компаний — муниципальных унитарных предприятий, учреждений здравоохранения, коммерческих фирм и органов государственной власти Челябинской, Орловской, Ярославской областей, а также Республики Алтай».



Хакер попался во время компьютерной атаки на аппаратные мощности правительства Ярославской области. Менее чем за час курганец осуществил свыше ста тысяч попыток подбора пароля. Действия киберпреступника обнаружили сотрудники собственной безопасности правительства региона и обратились в спецслужбу.