В Варгашинской больнице, которую посетил врио губернатора Зауралья Шумков, проведут ремонт

11:23 | 15.10.2018

В детском отделении Варгашинской центральной больницы проведут ремонт, а также сделают капремонт фасада ЦРБ. Такое распоряжение было дано после внепланового визита 9 октября в учреждение врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.



Как сообщили в пресс-службе главы региона, до 1 декабря в отделении заменят входную группу, установят пандус, сделают открытую регистратуру, обновят санузел. Также Вадим Шумков поставил задачу включить капитальный ремонт фасада Варгашинской ЦРБ в планы на 2019 год, подготовить проектно-сметную документацию.



Пациенты жаловались и на заброшенное и разрушающееся здание на территории больницы. В правительстве отметили, что после экспертизы здание ликвидируют.



Напомним, во время визита глава региона спросил у пациентов о качестве медицинского обслуживания, поговорил с врачами. Врио губернатора ситуация не удовлетворила, он поручил своему заместителю по социальной политике Александру Карпову выехать в Варгашинскую ЦРБ, чтобы на месте подробно проанализировать проблемные вопросы и принять меры. Карпов выехал в район на следующий день.