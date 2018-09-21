20-летний курганец пойдет под суд за половую связь с 13-летней девочкой

12:32 | 26.09.2018

В Кургане следователи собрали достаточную доказательственную базу по уголовному делу 20-летнего жителя областного центра, обвиняемого в развратных действиях и в половом сношении с 13-летней девочкой, и передали материалы в суд.



По данным СУ СКР по Курганской области, весной курганец по взаимному согласию неоднократно вступал в половую связь с девочкой 2005 года рождения, а также совершил развратные действия в отношении последней. О произошедшем стало известно матери ребенка, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Молодого человека задержали и заключили под стражу.



В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый в начале 2018 года уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, которое он не отбыл.