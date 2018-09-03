Прокуратура через суд добивается ремонта дорог в Шумихе

16:19 | 5.09.2018

В Курганской области прокуратура Шумихинского района в судебном порядке добивается ремонта дорог. Проведенная совместно с Госавтоинспекцией проверка показала, что на дорожном покрытии по улице Белоносова и Пограничной в Шумихе имеются выбоины, параметры которых превышают предельно допустимые размеры, установленные ГОСТ Р.



«Поскольку данная ситуация создает угрозу для возникновения дорожно-транспортных происшествий, прокурор района обратился в суд с заявлением о возложение обязанности на администрацию города организовать работы по ремонту дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.



Шумихинский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.