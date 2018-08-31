Курган: новости дня
11:56 | 3.09.2018
«До меня доходит информация». Кокорин потребовал не увольнять педагогов пенсионного возраста
«До меня доходит информация, особенно по городу Кургану, что прекратили продление контрактов с руководителями, которые достигают пенсионного возраста. Вы знаете, в связи с корректировкой пенсионной системы и увеличением пенсионного возраста... И это не та ситуация, когда мы должны разбрасываться кадрами», — сказал Кокорин.
Глава региона попросил руководителя ведомства отработать данный вопрос с областным центром и со всеми муниципальными образованиями.
«Если люди являются специалистами и полны энергии, они должны работать и отдавать свой опыт и профессионализм для обучения и воспитания нашего подрастающего поколения», — заключил губернатор.
Фото kurganobl.ru
Полина Меньшова © «Вечерние Ведомости»
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