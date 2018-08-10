Бывший бойфренд угнал у жительницы Зауралья автомобиль

15:41 | 13.08.2018

В минувшие выходные в Шумихинском районе Курганской области полицейские задержали по горячим следам подозреваемого в угоне автомобиля.



По данным пресс-службы регионального УМВД России, неработающий житель Юргамышского района приехал в гости к своей бывшей сожительнице, но дома ее не застал. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он взял ключи от гаража и угнал иномарку экс-возлюбленной. Позднее, заметив отсутствие автомобиля, владелица обратилась в полицию.



Бывшего бойфренда девушки задержали сотрудники дорожно-патрульной службы в пятнадцати километрах от места происшествия. Автомобиль вернули хозяйке в исправном состоянии.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.