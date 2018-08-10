Собственные доходы Курганской области подросли на 4 %

14:47 | 13.08.2018

В консолидированный бюджет Курганской области поступило 14 млрд 262 млн рублей собственных доходов, сообщает пресс-служба губернатора региона. Рост к уровню прошлого года составил почти 4 %.



Как пояснил первый заместитель начальника Финансового управления области Константин Ермаков, это несколько превышает показатели по соглашению с Министерством финансов РФ о предоставлении дотаций, заключенному в прошлом году. Губернатор заявил о необходимости поддерживать данную тенденцию и в дальнейшем.