Мэрия Кургана: купаться на Бабьих Песках и на бульваре Солнечном запрещено

14:53 | 27.07.2018

На территории пляжа Бабьи Пески и в зоне отдыха на бульваре Солнечном, расположенных на реке Тобол, купание запрещено до особого распоряжения. Об этом информирует горожан администрация Кургана.



Как пояснили в мэрии, эксплуатация данных зон отдыха приостановлена после получения результатов лабораторных исследований качества воды и почвы, проведенных специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области. Лабораторные исследования показали, что в настоящее время вода на пляжах не соответствует требованиям СанПиН.