В Кургане более 4 тысяч первоклашек в сентябре сядут за парты

16:27 | 23.07.2018

В Кургане закончился первый этап подачи заявлений о приеме детей в первые классы на 2018–2019 учебный год. По данным управления образования Департамента социальной политики администрации города, по состоянию на 20 июля в школу пойдут 4012 первоклашек. Прием продолжается.



Первый этап приема заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории, был начат с 1 февраля. Он продлился вплоть до 30 июня.



С 2 июля школы начали принимать детей на свободные места. На сегодняшний день в 17 общеобразовательных учреждениях города имеется 230 свободных мест. Запись первоклассников проходит в рабочем режиме. Прием детей будет осуществляться до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.