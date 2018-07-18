До 5 августа перекроют движение на участке улицы Максима Горького в Кургане

12:51 | 19.07.2018

В Кургане движение автотранспорта по улице Максима Горького будет перекрыто на участке от жилого дома № 98 до жилого дома № 11 по улице Ленина. Об этом информирует жителей города администрация областного центра.



Перекрытие улицы связано с проведением ремонтных работ на данном участке СП «Тепловые сети». Восстановить движение планируется 5 августа. Владельцам автотранспорта необходимо заранее продумывать маршруты своих поездок.