Курганские приставы наткнулись на отца-извращенца, который разгуливал голышом перед дочерью. «Девочка стояла с отрешенным видом, под глазом у нее был синяк»

14:25 | 12.07.2018

Курганские судебные приставы стали невольными свидетелями нездоровых семейных отношений. В один из рабочих дней они отправились домой к должнику, чтобы взыскать с него штраф за употребление алкоголя в общественном месте. Дверь открыл абсолютно обнаженный мужчина. Он позволял себе разгуливать голышом не только перед приставами.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Курганской области, когда открылась дверь, на пороге квартиры судебный пристав успела заметить девочку-подростка, одетую в легкие шорты и футболку.



«Она стояла с отрешенным видом, под глазом у нее был синяк. В это же время из комнаты показался должник. Увидев судебного пристава, он вышел из квартиры и, быстро захлопнув за собой дверь, остался стоять в тамбуре. Мужчина страдал от сильного похмелья, на нем не было никакой одежды. При этом сотрудницы службы он совершенно не смутился — вел себя вызывающе и объяснить, почему позволяет себе находиться в таком виде, не пожелал», — рассказали в ведомстве.



Оценив ситуацию и понимая, что такое поведение взрослого человека представляет серьезную угрозу для психики ребенка, судебный пристав вызвала полицию. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел выяснили, что должник приходится девочке отцом. Отец с дочерью живут вдвоем, мать девочки с ними не проживает.



Учитывая, что М. к родительским обязанностям относится халатно, не соблюдает элементарных норм морали, а других родственников, способных повлиять на ситуацию, нет, инспекция по делам несовершеннолетних приняла решение изъять девочку из семьи. Сейчас готовятся документы, необходимые для того, чтобы передать ребенка сотрудникам органов опеки и попечительства.