Зауральское село Альменево готовится встретить Всероссийский Сабантуй

13:21 | 6.07.2018

В Курганской области 13 и 14 июля пройдет Всероссийский сельский Сабантуй, который соберет гостей из восемнадцати регионов страны. Ожидается, что масштабное событие посетит президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба губернатора.



Основные торжества намечены на субботу. Они стартуют с 9 часов утра. Вблизи села Альменево развернется городок с избами, шатрами и юртами. Подворья на улице Дружбы представят татары, башкиры, русские, казахи и казаки со всей России. Они расскажут посетителям о своих традициях и обычаях, угостят гостей национальными блюдами. Гости праздника смогут поучаствовать в обрядах и национальных играх, приобрести на память сувениры и изделия художественных промыслов.



В полдень на одной из площадок Сабантуя начнутся соревнования по борьбе на поясах. Одно из самых зрелищных спортивных соревнований — скачки — пройдет с 12:30 до 15:00. В состязаниях примут участие наездники и жокеи из Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, а также из Башкирии, Татарстана, Казахстана и других регионов.



Завершится национальный праздник к 18 часам. На протяжении всего времени на главной эстраде будут выступать национальные коллективы Зауралья, Татарстана и Башкортостана.



Фото easyen.ru