В Курганской области аграрии завершили посевную кампанию

15:33 | 25.06.2018

В Курганской области завершилась посевная кампания. Об этом доложил директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин на сегодняшнем заседании зауральского правительства. Аграрии региона выполнили намеченный план и засеяли 1 миллион 300 тысяч гектаров.



«Из-за холодов посевная кампания началась позже обычного и проходила в непростых погодных условиях, — подчеркнул Сергей Пугин. — Однако план по площади ярового сева, определенный Минсельхозом России для Курганской области, мы выполнили полностью. Еще один из положительных итогов — на 7 % выросла кондиционность высеваемых семян».