В Зауралье погубивший в аварии двух молодых девушек тюменец получил 4 года

15:12 | 14.06.2018

В Курганской области суд вынес приговор устроившему аварию на трассе Екатеринбург — Курган жителю Тюменской области, в результате которой погибли две молодые девушки. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).



Как рассказали в областной прокуратуре, суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также тюменец лишен права сроком на 2 года 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.



Авария произошла 15 октября 2017 года. На 352-м километре трассы водитель Nissan Qashqai при обгоне выехал на встречную полосу перед движущимся навстречу автомобилем ВАЗ-21099 и допустил с ним столкновение. В результате ДТП две пассажирки Nissan 20 и 18 лет погибли.



Приговор еще не вступил в законную силу.