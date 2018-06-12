Зауральское правительство утвердило соглашения о создании территорий опережающего развития в Далматове и Варгашах

16:24 | 13.06.2018

Правительство Курганской области 13 июня утвердило соглашения о создании территорий опережающего социально-экономического развития в городе Далматово и поселке Варгаши. Документы заключены между Минэкономразвития РФ, правительством региона и администрациями данных муниципальных образований, пояснили в пресс-службе губернатора.



Соглашения определяют права, обязанности и ответственность сторон при создании на территории муниципального образования ТОСЭР, устанавливают их границы и так далее.



В настоящее время ведется активная работа по привлечению резидентов, возможна реализация проектов по 15–18 видам деятельности, в том числе производство пищевых продуктов, мебели, изделий из дерева, производство резиновых и пластмассовых изделий, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.