Синоптики предупреждают зауральцев о высокой пожарной опасности

10:54 | 13.06.2018

По прогнозу курганских синоптиков, 13 и 14 июня местами по области ожидается высокая пожарная опасность — 4-й класс горимости леса. Как отметили в региональном ГУ МЧС России, опасные погодные явления на территории районов создают предпосылки к ухудшению лесопожарной обстановки.



Повышается вероятность возникновения новых очагов природных пожаров, увеличения площадей, пройденных природными пожарами; возникает угроза перехода огня на населенные пункты.



Напоминаем, что с 26 апреля 2018 года на территории области введен и продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещаются любые действия с открытым огнем: разводить костры на территории города, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха; сжигать мусор и сухую растительность; осуществлять палы травы и проводить огневые работы.