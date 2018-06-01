В Кургане в дачном домике сгорел пенсионер. СК начал доследственную проверку

15:11 | 4.06.2018

Следственные органы СКР по Курганской области проводят доследственную проверку по факту гибели дачника в курганском СНТ «Вишня». Накануне, 2 июня, около 21 часа на участке № 86 загорелся дачный домик. После тушения пожара спасатели обнаружили тело 63-летнего мужчины, который временно проживал за городом.



По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность печного оборудования, рассказали в следственном управлении. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти пенсионера, к настоящему времени не установлено.



Сейчас следователи по данному факту проводят доследственную проверку, в ходе которой установят причину смерти мужчины и возгорания, а также все обстоятельства произошедшего.