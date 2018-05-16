Жителям Шадринска запретили посещать городские леса

16:22 | 17.05.2018

На территории Шадринска с 19 мая вводится ограничение на посещение городских лесов и на въезд в них транспортных средств. Соответствующее постановление подписала сегодня, 17 мая, глава города Людмила Новикова, рассказали в пресс-службе мэрии.



Ограничение будет действовать до 8 июня. Меры приняты в целях обеспечения пожарной безопасности из-за участившихся возгораний. По границам участков, на которых введено ограничение, установят информационные аншлаги, а лесные дороги перекроют шлагбаумами. Также власти усилят патрулирование в городских лесах. Виновных в возникновении лесных пожаров ждет привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.



Напомним, что в Курганской области с 26 апреля установлен особый противопожарный режим.