В Зауралье прокуратура установила факты нарушения прав детей в лицее для учеников с ограниченными возможностями

12:56 | 14.05.2018

В Курганской области прокуратура в ходе проверки установила факты нарушения прав детей в Лесниковском лицее имени Героя России Андрея Тюнина, где учится 21 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, трое из которых являются инвалидами. Детей в учреждении не кормили бесплатными завтраками и обедами, как того требует законодательство.



Прокуроры выяснили, что в текущем учебном году целевые средства по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием лицеистов из бюджета Кетовского района и других бюджетных и внебюджетных источников школе не выделяли. Это повлекло за собой нарушение прав и законных интересов детей. Так, в соответствии со статьей 79 Федерального закона № 273-ФЗ, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием организацией, осуществляющей образовательную деятельность.



Прокурор района направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В. обеспечить учеников бесплатным двухразовым горячим питанием. Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил требования в полном объеме.