В выходные на зауральских трассах в ДТП пострадали 16 человек

15:31 | 7.05.2018

На территории Курганской области с 4 по 6 мая случилось 76 дорожно-транспортных происшествий. Из них в 14 авариях получили травмы различной степени тяжести 16 человек. Всего за три дня сотрудники Госавтоинспекции региона пресекли 2740 нарушений правил дорожного движения.



Пьяными за рулем попались 26 водителей. Центром автофиксации административных правонарушений вынесено 1880 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности, рассказали в региональном УГИБДД.



В Шадринске 4 мая сбили двоих пешеходов. Около 15:00 в районе дома № 59 по улице Свердлова 78-летний житель города на автомобиле NISSAN Sanny при парковке наехал на 62-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы. Вечером в районе дома № 135 по улице Ефремова HYUNDAI Santa FE, за рулем которого находился 57-летний шадринец, сбил 37-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход попал с травмами в больницу.



В Мокроусовском районе 5 мая автомобиль въехал в забор. Авария произошла ранним утром в районе дома № 24 по улице Советской в селе Мокроусово. Пьяный 18-летний молодой человек не справился с управлением ВАЗ-21074 и врезался в забор жилого дома, а затем в опору линии электропередачи. Пострадал только 19-летний пассажир лихача. Его госпитализировали в больницу с места ДТП. Водитель в аварии не пострадал. В ходе разбирательства полиция установила, что водитель сел за руль без прав.



В Белозерском районе в аварии пострадал ребенок. Это произошло 6 мая около 11:20 на 33-м километре автодороги Курган — подъезд к городу Тюмень. 40-летняя жительница Тюмени на внедорожнике TOYOTA RAV 4 из-за задымленности на трассе выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком SCANIA. В результате происшествия 7-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована в больницу. Пострадала и водитель внедорожника.