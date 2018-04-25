К строительству офтальмологической клиники в Шадринске приступят уже в мае

13:22 | 27.04.2018

Строительство филиала екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» в Шадринске начнется в мае. Реализацией проекта займется подрядная организация ООО «ДОН». Договор уже заключен и ведутся подготовительные работы, рассказали в пресс-службе администрации города.



Современная офтальмологическая клиника разместится на перекрестке улиц Гагарина и Архангельского. Пплощадь здания составит 435 квадратных метров. Ежедневно диагностическое обследование и лечение в шадринском филиале центра смогут проходить более 100 человек, треть из которых — дети. Жителям Курганской области услуги будут оказывать бесплатно в рамках территориальной программы Госгарантий обязательного медицинского страхования.



Новый медицинский центр построят в рамках реализации профильной совместной многолетней программы екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» и компании «УГМК-Холдинг».



Фото www.shadrinsk-city.ru