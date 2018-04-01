Прокуратура наказала зауральского чиновника за самоуправство

16:12 | 26.04.2018

В Курганской области прокурор Мишкинского района привлек главу поссовета к административной ответственности за самоуправство. В нерабочее время чиновник колесил по области и за пределы региона на служебном автомобиле.



Проверка показала, что в выходные дни и праздники глава поссовета ездил на служебном автомобиле в Шумиху, Курган и Екатеринбург по личным делам. А по закону использовать данное муниципальное имущество можно только для обеспечения деятельности муниципалитета. Документального основания выездов по служебным целям в указанные дни, а также распоряжения о вызове водителя и его письменное согласие о выходе на работу в выходные и праздники чиновник представить не смог.



По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования должностному лицу назначен штраф. Постановление не вступило в законную силу.