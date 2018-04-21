В Зауралье нашли тело мальчика, который утонул в реке Исеть, пытаясь спасти собаку

11:50 | 23.04.2018

В Курганской области егерь обнаружил тело утонувшего в ноябре прошлого года при спасении собаки 13-летнего мальчика. Труп был найден 21 апреля в основном русле реки Исеть, расположенном в 850 метрах восточнее от дома № 2 на улице Мира в селе Верхозино Шадринского района, рассказали в региональном СУ СК России.



На место выезжала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия и тела мальчика признаков, указывающих на насильственный характер его смерти, эксперты не установили. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.



Напомним, 24 ноября прошлого года в селе Верхозино утонул 13-летний ребенок, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку. В поисково-спасательных работах были задействованы водолазная группа областной поисково-спасательной службы, сотрудники полиции, волонтеры и родственники мальчика. Но тогда поиски ребенка результатов не дали.



Фото: shadr.info