В Кургане, за смерть человека по неосторожности, составитель поездов проведёт два года в колонии

16:41 | 17.04.2018

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, в Кургане вынесен приговор составителю поездов путевой машинной станции.



ЧП произошло почти два года назад, 7 июня 2016 года. При формировании состава маневровый локомотив толкал вагоны перед собой. Во время такого манёвра, в силу того, что обзор у машиниста ограничен, впереди должен идти составитель и по рации информировать бригаду о ситуации на путях. В тот день мужчина, выполнявший обязанности составителя, по каким-то причинам свои функциональные обязанности не выполнил и движение локомотива со сцепкой вагонов не контролировал, в результате чего первый вагон сцепки наехал на сигнальщика, который перешёл с соседнего пути, чтобы пропустить другой двигавшийся состав.



Составитель признан виновным в нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Следующие два года ему придётся провести в колонии-поселении.



Фото: farpost.ru