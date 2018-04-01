В Курганской области установлен пожароопасный сезон. Жечь траву и костры строго запрещено

17:09 | 12.04.2018

В Курганской области с 14 апреля установлено начало пожароопасного сезона. Соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Кокорин в минувшую среду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. С этого дня жечь траву и костры строго запрещено.



«Несмотря на то, что в Кургане снова пошел снег, который достаточно быстро тает, анализ пожарной обстановки прошедших лет свидетельствует, что именно в данный период отмечается рост количества пожаров и загораний, регистрируются факты крупных степных и природных пожаров», — уточняют в ведомстве.



Соблюдение зауральцами требований пожарной безопасности в населенных пунктах и в лесах приоритетно. Ежегодно наибольшее количество пожаров происходит в период с третьей декады апреля по вторую декаду мая. В праздничные и выходные дни, а также на открытие весенней охоты огромное количество зауральцев традиционно выезжает на отдых и на «шашлыки» за город.



Главное управление МЧС России по Курганской области напоминает жителям региона и руководителям сельхозпредприятий, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ выжигание сухой травы, стерни, пожнивных остатков на землях сельхозназначения и землях запаса, разведение костров на полях и в лесах запрещено.



За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. За нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 6 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 150 до 200 тысяч рублей (если пострадали люди или погибли — 600 тысяч до 1 миллиона рублей).



Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, Уголовным кодексом РФ (ст. 219) наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на 7 лет.



Фото: 21.mchs.gov.ru