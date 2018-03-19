Прокуратура вскрыла крупную незаконную вырубку сосны в Кетовском районе

13:39 | 21.03.2018

В Зауралье по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки сосны на 2,5 млн рублей на территории Колташевского мастерского участка Курганского лесничества в Кетовском районе.



Крупная кража леса вскрылась во время проверки межрайонной природоохранной прокуратуры в ГКУ «Курганское лесничество». Неизвестные в марте 2018 года незаконно вырубили около 100 куб. м старорастущей сосны. Ущерб составил около 2,5 млн рублей.



По результатам предварительного расследования было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Прокурором внесено лесничему ГКУ «Курганское лесничество» представление об устранении выявленных нарушений. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.