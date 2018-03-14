В Шадринске цементовоз столкнулся с легковым автомобилем: двое раненых

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В Шадринске столкнулись цементовоз HINO Ranger и легковой автомобиль. Авария произошла утром в районе дома № 29 на улице Архангельского.По предварительной информации Госавтоинспекции, 21-летний водитель грузовика не выполнил требование ПДД, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка. Это привело к столкновению с автомобилем ВАЗ-2107.Молодой, 25-летний водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Травмы получила и 28-летняя пассажирка легкового автомобиля. Виновник происшествия от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Он в ДТП не пострадал.