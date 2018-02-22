24 февраля в Курганской области пройдёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

12:02 | 24.02.2018

Массовые проверки водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения пройдут сегодня 24 февраля в Курганской области.



За февраль 2018 года сотрудниками ГИБДД на дорогах области было задержано 219 водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в это число вошли водители, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование.



В связи с большим количеством задержанных в состоянии алкогольного опьянения водителей, 24 февраля на территории области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Основной целью мероприятия является сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, а также стабилизация дорожно-транспортной обстановки.



В ходе проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД в массовом порядке будут проверяться водители на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. К участию в мероприятии будет привлечено максимальное количество личного состава полиции, а так же общественность.



Госавтоинспекция обращается к жителям области: если вы видите, что водитель, употребив спиртное, собирается управлять транспортом, сообщите об этом в Дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефонам 25-64-90, 25-65-72. Не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем!



Фото: ptzgovorit.ru