В Кургане приземлился первый грузовой самолет

12:51 | 5.02.2018

Курганский аэропорт 5 февраля принял первый грузовой рейс в рамках планируемого в области транспортно-логистического центра, сообщает пресс-служба регионального департамента промышленности, транспорта и связи. Авиацией будут доставлять продукцию курганского завода по производству буровых долот.



По информации ведомства, на борт самолета авиакомпании «Авиастар-Ту» погрузят партию долот для буровых установок курганского завода «Варел НТС», которая отправится в один из северных регионов России.



«Считаем, что благодаря выгодному географическому положению курганского аэропорта объемы грузоперевозок будут увеличиваться, — отметил директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Александр Константинов. — Это также связано с тем, что при ведении современного бизнеса временной фактор становится одним из основных».