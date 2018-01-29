Более 50 % учеников автошкол Зауралья не могут сдать практический экзамен в условиях города с первого раза

10:56 | 31.01.2018

В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции и руководители автошкол обсудили проблемные вопросы, возникающие при приеме квалификационных экзаменов для кандидатов в водители. В частности, стороны обратили особое внимание на низкий процент сдачи «практики».



Так, в 2017 году с первого раза теоретический экзамен сдали 82,3 % кандидатов. С практическим экзаменом на автодроме справились около 70 %, а вот с практическим экзаменом в условиях городских улиц — только 48 %. По мнению автоинспекторов, к низкому проценту успешно сдавших экзамен приводит недостаточное количество часов вождения в условиях дорожного движения.



Подводя итоги, участники рабочей встречи отметили, что для того, чтобы избежать трагедий на дороге, необходимо ужесточить требования к обучению кандидатов в водители. Кроме того, полицейские и представители автошкол сошлись во мнении, что только совместными усилиями можно сделать так, чтобы начинающие водители были ответственными и дисциплинированными.



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