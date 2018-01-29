Установлена величина прожиточного минимума в Курганской области за IV квартал 2017 года

14:01 | 30.01.2018

Величина прожиточного минимума в Курганской области за IV квартал 2017 года в расчете на душу населения составила 9220 рублей. Для трудоспособного населения она установлена в размере 9831 рубля, для пенсионеров — 7646 рублей, детей — 9705 рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.



Величина прожиточного минимума используется в качестве критерия при расчете ряда мер государственной и социальной помощи: выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.