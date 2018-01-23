В выходные дни в Кургане перекроют несколько улиц

17:03 | 24.01.2018

В Кургане 27 и 28 января временно перекроют движение автотранспорта по нескольким улицам в связи с проведением соревнований по хоккею «Русская классика». Мэрия просит участников дорожного движения заранее продумать свой маршрут.



Итак, в субботу перекроют улицу Кравченко для всех видов транспорта на участке от Куйбышева до Советской с 13:00 до 16:00. В воскресенье движение на этом же участке будет закрыто с 08:00 до 16:00, включая улицу Советскую от Кравченко до Бурова-Петрова.