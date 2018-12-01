Анонсы событий на 5 декабря

17:09 | 4.12.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Публичные слушания по проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и семинар для председателей депутатских комиссий по бюджету представительных органов муниципальных районов и городских округов Курганской области.



10:30 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Областной форум добровольческого движения #Яволонтер.



15:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 130а). Заместитель директора Транспортного управления проведёт тематический прием граждан по вопросу возможности беспрепятственного обслуживания пассажиров конечной остановки общественного транспорта ОА «Синтез» и о прекращении ввода низкопольного пассажирского транспорта на маршруты города.