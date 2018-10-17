Анонсы событий на 20 октября

17:14 | 19.10.2018

09:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Фестиваль школьных общественных объединений волонтерских отрядов и команд РДШ «Круговорот» и конкурс «Гражданская инициатива».



09:00 Курган, п. Увал, стенд. Открытые областные соревнования на призы региональной спортивной общественной организации «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Курганской области».



10:00 СК «Зауралец» (Машиностроителей, 17). Открытый чемпионат Курганской области и первенство Курганской области по каратэ.



15:00 Детский парк в Кургане. Жители города соберутся на траурную акцию «Керчь. Мы скорбим вместе с тобой», чтобы почтить память погибших в страшной трагедии, которая произошла 17 октября в Керченском колледже.