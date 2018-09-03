Анонсы событий на 6 сентября

18:32 | 5.09.2018

10:00 Курганская областная библиотека имени А.К. Югова (Комсомольская, 30, актовый зал). Совместное заседание Консультативного совета по проблемам национальных отношений, Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе Курганской области и Совета Ассамблеи народов Зауралья.



14:00 Департамент развития городского хозяйства (Горького, 109, каб. 130а). Тематический прием по вопросу благоустройства общественных территорий в рамках озеленительной кампании в 2018 году.



13:00-17:00 Главное управление социальной защиты населения области (Зорге, 39). Прием в «Детской приемной».