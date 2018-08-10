Анонсы событий на 16 августа

17:02 | 15.08.2018

08:30 Стадион МБУДО «ДЮСШ № 3». Областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, посвященный Всероссийскому дню физкультурника.



13:00–17:00 Главное управление социальной защиты населения Курганской области. Прием в «Детской приемной».



15:00 ФОК в Шевелевке. Областные соревнования по теннису в смешанном разряде.



19:00 Центральный парк культуры и отдыха Кургана. Фитнес-тренировки на свежем воздухе.