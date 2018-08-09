Анонсы событий на 11 августа

16:36 | 10.08.2018

09:00-12:00 Спортивная площадка Детского парка. Очередные игры открытого городского турнира по дворовому футболу.



09:00 Спортивный комплекс им. В. Ф. Горбенко (Сибирская, 1). Массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».



10:00 Гагарина, 39а. Выставка собак.



11:00 Спортивный комплекс им. В. Ф. Горбенко (Сибирская, 1).Торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника.



11:00 Курганский ипподром (1-я Трактовая ул., 74, поселок Увал). Межобластные конноспортивные соревнования на Кубок Губернатора Курганской области. В программе — заезды на лошадях рысистых пород. В состязаниях примут участие команды Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Омской областей, Пермского края, Башкортостана и Казахстана. Помимо Кубка губернатора спортсмены поборются за Кубок главы города Кургана, традиционные и именные призы.



12:00 Курганский ипподром (1-я Трактовая ул., 74, поселок Увал). Костюмированный конный праздник.



16:00 Стадион «Центральный» (Советская, 184). Кубок Курганской области по футболу.