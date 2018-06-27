Анонсы событий на 29 июня

18:30 | 28.06.2018

10:00 ГБУ «Геронтологический центр «Спутник». Областной конкурс профессионального мастерства среди культорганизаторов стационарных организаций социального обслуживания Курганской области.



13:00 Курганский областной КВЦ (Гоголя, 30). Заседание художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Курганской области.



18:00-20:00 Центральный парк культуры и отдыха Кургана. Танцевальная программа «Встречи у фонтана».



21:00 Щучанский район, село Чумляк. Торжественная церемония закрытия второй смены Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО — 2018».