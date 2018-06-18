Анонсы событий на 21 июня

16:16 | 20.06.2018

11:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области.



18:00 Курганский государственный театр драмы. Премьера спектакля «Отец Сергий», созданного по мотивам одноименной повести Льва Толстого.



21:00 Курган, берег реки Тобол. Мемориальная акция «Свеча памяти» с участием сотрудников правоохранительных органов Курганской области.