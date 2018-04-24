Анонсы событий на 26 апреля

16:50 | 25.04.2018

10:00 Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова (Комсомольская, 30). XII областной День краеведа «Зауралье — земля нашей судьбы».



10:00 Здание по Гагарина, 39а. Городской молодежный форум «Будущее Кургана». Открытие площадки «Творчество». В её работе примут участие молодые люди, интересующиеся различными видами современного творчества, в том числе представители неформальных объединений и уличных культур.



10:00 Сибирская, 8. Городской молодежный форум «Будущее Кургана». Открытие площадки «Добровольчество». Она объединит активистов волонтёрских отрядов и объединений, молодых людей, которые занимаются оказанием добровольческой помощи.



10:00 Карла Маркса, 40. Городской молодежный форум «Будущее Кургана». Открытие площадки «Профессия». Ее участниками станут представители работающей молодёжи, клубов молодых семей, активисты предприятий города. В рамках площадки планируется встреча со специалистами по теме «Кибербуллинг и безопасность детей в Интернете».



11:00 Курганский областной перинатальный центр (Карбышева, 39). Круглый стол на тему «Актуальные вопросы неонатологии».



14:00 Площадка у здания кинотеатра «Россия». Городской молодежный форум «Будущее Кургана». Общий сбор участников форума и подведение его итогов. А через час стартует акция «Время молодых». После подведения итогов форума для участников будет организован показ фильма в кинотеатре «Россия».



14:00 ДКМ (Карла Маркса, 70). Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования профсоюза работников государственных учреждений и 75-летию Курганской областной организации профсоюза.