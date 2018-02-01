Анонсы событий на 17–18 февраля

16:31 | 16.02.2018

17 февраля



11:00 Курганский медико-профилактический центр. Открытый чемпионат Курганской области по чир спорту среди мужчин и женщин.



13:00 Курганская школа № 24 (Анфиногенова, 66). Открытый кубок города Кургана по пауэрлифтингу (классический жим).



17:00 Ледовый дворец им. Н.В. Парышева (1а микрорайон, 7). Игра чемпионата ВХЛ «Зауралье» (Курган) — «Сарыарка».



18 февраля



11:00 СК им. В.Ф. Горбенко (Сибирская, 1). Чемпионат Курганской области и первенство Курганской области по фитнес-аэробике.



12:00 Центральный парк культуры и отдыха Кургана. Праздничные мероприятия, посвященные Масленице. В программе: молодецкие забавы, игры для больших и маленьких, розыгрыши призов, хороводные игры, взятие барана, сожжение чучела.