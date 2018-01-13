Росстандарт к 2019 году утвердит новый ГОСТ для водки

11:09 | 16.01.2018

Новый стандарт напитка с высочайшими показателями разработан для водки. Предполагается, что ГОСТ «Российское качество. Классическая водка. Технические условия» вступит в силу 1 января 2019 года, сообщили в Росстандарте. Новые правила предъявят более жесткие требования к сырью для алкогольного напитка. Кроме того, новый ГОСТ, как пишут «Известия», закрепит за Россией статус родины водки.