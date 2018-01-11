Мадридский «Реал» готов заплатить 400 миллионов евро за нападающего «ПСЖ» Неймара

15:35 | 12.01.2018

Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен купить нападающего французского «ПСЖ» Неймара и готов потратить на это €400 млн, сообщает Marca. В случае отказа форварда альтернативой футболисту могут стать нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, полузащитник «Челси» Эден Азар или форвард «Лейпцига» Тимо Вернер.



По данным Marca, руководство «Королевского клуба» нацелено на «стратегический» трансфер, который принесет долговременный эффект с точки зрения спортивных и финансовых результатов. Это должен быть футболист «галактического масштаба», каким не пополнялся состав «Реала» со времен перехода Хамеса Родригеса в 2014 году.