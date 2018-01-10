Министерство финансов РФ потратило последний триллион рублей из Резервного фонда

14:27 | 11.01.2018

Министерство финансов России в декабре 2017 года направило на покрытие дефицита бюджета оставшиеся в Резервном фонде 1,4 трлн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. «В декабре 2017 года… остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России в полном объёме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 трлн 420 млн рублей», — говорится в сообщении, передает russian.rt.com.



Как напоминает РИА «Новости», согласно закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который приняли в конце июля прошлого года, Резервный фонд перестанет существовать 1 февраля 2018 года.