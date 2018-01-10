Комиссия минобороны Польши назвала взрыв на борту причиной катастрофы Ту-154 под Смоленском

13:14 | 11.01.2018

Комиссия министерства обороны Польши, расследующая обстоятельства катастрофы самолета Ту-154М, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский, назвала основную причину крушения. По мнению экспертов, ею являлся взрыв на борту, передает mk.ru.



По мнению комиссии, левое крыло воздушного судна было разрушено взрывом изнутри, при этом источников взрыва было несколько. Также комиссия пришла к выводу, что дерево, оказавшееся на пути самолета, не было причиной первичного разрушения левого крыла.



Эти утверждения были приняты членами комиссии в качестве ключевых выводов технического доклада о причинах авиакатастрофы, говорится в сообщении минобороны Польши.



Как напоминает «Газета.ру», в 2010 году президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть правительства страны направлялись на траурные мероприятия в Катыни. При заходе на посадку рядом с военным аэродромом Смоленск-Северный самолет потерпел крушение. 88 пассажиров и восемь членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.