Минюст США обязал зарегистрироваться иноагентом партнёра информагентства Sputnik

15:16 | 10.01.2018

Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, создающую контент для информационного агентства и радио Sputnik, сообщает RT.



В документе, датированном 5 января, утверждается, что компания занимается «политической деятельностью в Соединенных Штатах в интересах Международного информационного агентства "Россия сегодня"».



Как напоминает «Российская газета», в 2017 году Минюст США внес в список иностранных агентов телеканал RT America. Как заявила главный редактор Маргарита Симоньян, им пришлось выбирать между регистрацией и уголовным делом.