В РФ с 1 января поменяются номера нескольких десятков федеральных трасс

10:04 | 29.12.2017

Учетные номера нескольких десятков федеральных трасс окончательно изменятся с 1 января 2018 года, сообщается в материалах Федерального дорожного агентства (Росавтодора).



Буква «М», отмечает ведомство, будет использоваться для трасс, соединяющих российскую столицу со столицами других государств и субъектов России. Обозначение «Р» будет применяться для трасс федерального или регионального значения, соединяющих административные центры России. «А» будет использоваться для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам либо подъездом от административного центра, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.



Из-за этого нововведения изменения коснулись трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков». Эти дороги будут называться Р-21 «Кола» и Р-23, сообщает «Газета.ру». Часть дороги М-6 станет Р-22 «Каспий» (трасса М-4 «Дон» Тамбов — Астрахань). Большую часть М-29 «Кавказ» перенумеруют в Р-217 (М-4 Владикавказ — Махачкала — граница с Азербайджаном). «Чуйский тракт» М-52 станет Р-256. «Енисей» из М-54 перенумеруют в Р-257, передает «РИА Новости».