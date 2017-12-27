В Германии скончался сооснователь сети магазинов Media Markt

17:01 | 28.12.2017

Сооснователь сети магазинов электроники Media Markt Эрих Келлерхальс умер в Германии на 79-м году жизни, сообщает немецкая газета Donaukurier со ссылкой на источник, близкий к семье предпринимателя.



По данным Forbes, имя Келлерхальса занимало 75-ю строчку в рейтинге богатейших людей Германии. Его состояние оценивается почти в $2 млрд.



Эрих Келлерхальс начал свой бизнес по продаже электроприборов более 40 лет назад. Первый крупный магазин под названием Media Markt был открыт в Мюнхене в 1979 году, напоминает НТВ.