По данным южнокорейских СМИ, Китай продает КНДР нефть в открытом море

12:45 | 28.12.2017

Южнокорейская газета «Чосон Ильбо» пишет о том, что китайские корабли продают нефть северокорейским танкерам в открытом море. Об этом изданию рассказал источник в кабинете министров.



По данным издания, на сделанных из космоса снимках видно, как китайские танкеры переливают нефть на северокорейское судно. Продажа нефти Северной Корее в открытом море запрещена принятой в сентябре Советом Безопасности ООН резолюцией № 2375, отмечает «РИА Новости».